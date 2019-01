YouTube, Federer scoppia in lacrime durante intervista con la CNN: ecco perché

ROMA – Anche i duri hanno un cuore. Roger Federer è stato sempre glaciale dentro e fuori il terreno di gioco ma nel corso di una intervista alla CNN è scoppiato in lacrime raccontando un episodio che lo ha segnato fortemente all’inizio della sua splendida carriera. Sedici anni fa, quando Federer stava muovendo i suoi primi passi nel mondo del tennis che conta, il suo allenatore Peter Carter morì in luna di miele, l’anno prima del suo primo Slam, a Wimbledon.

“Credo che Peter oggi sarebbe stato orgoglioso di me. Credo che non avrebbe voluto che io fossi un talento sprecato e ritengo che la sua morte sia stata una sorta di campanello d’allarme per me. Da quel momento ho messo la testa a posto e ho cominciato ad allenarmi molto duramente”.

YouTube, Federer si commuove parlando del suo vecchio allenatore

