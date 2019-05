PARIGI – Roger Federer sarà tra i partecipanti della prossima edizione del Roland Garros. Torna a disputare questo torneo dopo quattro anni di assenza. Lo svizzero lo ha vinto solamente una volta nel 2009. In uno degli allenamenti di preparazione al prestigioso torneo di tennis, è stato protagonista di uno stop magico. Si è allenato in coppia con l’argentino Diego Schwartzman. Federer ha trasformato la sua racchetta in una calamita e ha bloccato da campione un passaggio dello stesso Diego Schwartzman. Le immagini del loro allenamento sono state pubblicate su YouTube (video in fondo all’articolo).

Roger Federer è uno dei giocatori di tennis più forti di tutti i tempi.

Nella bacheca del fuoriclasse svizzero fanno bella mostra sei Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), un Roland Garros (2009), otto Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), cinque Us Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), sei Tour Finals (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) e un oro ai Giochi Olimpici. Solamente per citare i trionfi più prestigiosi.

Il Roland Garros non è uno dei tornei preferiti dal tennista svizzero, che si esalta soprattutto quando gioca su campi in erba, ma questa volta cercherà di trionfare anche in Francia. E non sarebbe la prima volta perché abbiamo già citato il suo trionfo francese del 2009. Si tratta solamente di tornare agli antichi fasti.

Roger Federer si è allenato con il tennista argentino Diego Schwartzman. Video dal canale YouTube di Tennis Legend Tv.