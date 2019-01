RIO DE JANEIRO – Felippe Cardoso l’ha combinata grossa. Il suo Santos stava vincendo per 2-0 contro il San Paolo nel corso del big match del campionato brasiliano di calcio. Non soddisfatto di questo doppio vantaggio, ha voluto infierire sull’avversario umiliando il portiere del San Paolo Tiago Volpi con un tunnel inutile perché il gioco era già stavo fermato dall’arbitro. Ovviamente Volpi non l’ha presa bene e la partita ha rischiato di terminare in rissa.

YouTube, il tunnel di Cardoso al portiere avversario a gioco fermo