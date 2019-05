ROTTERDAM – Una partita così, non si era mai vista. Undici calciatori del Feyenoord, una delle società più prestigiose del campionato olandese, hanno sfidato in amichevole 120 bambini che avevano vinto un concorso. Undici contro 120, una sfida potenzialmente impossibile eppure i calciatori del Feyenoord se la sono cavata alla grande. La partita, come ogni amichevole che si rispetti, è terminata sul punteggio di due a due. Un risultato di parità che non scontenta nessuno.

Feyenoord, scelto il nuovo allenatore: il successore di van Bronckhorst sarà Stam.

Jaap Stam sarà il nuovo allenatore del Feyenoord dal prossimo luglio. Lo ha ufficializzato il club di Rotterdam sul suo sito. L’olandese, attuale tecnico del PEC Zwolle, e con un passato da giocatore al Manchester United, Lazio e Milan, sostituirà Giovanni van Bronckhorst che ha già annunciato a gennaio il suo addio alla panchina dei biancorossi con cui ha vinto il titolo olandese nel 2017, il primo dopo 18 anni.

Il Feyenoord Rotterdam, meglio noto come Feyenoord, è una società calcistica olandese con sede nella città di Rotterdam, nell’omonimo quartiere. Milita nella Eredivisie, la massima divisione del campionato olandese.

