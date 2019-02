FIRENZE – Anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A, Fiorentina-Napoli 0-0.

Fiorentina e Napoli hanno pareggiato zero a zero nel primo anticipo del sabato. I partenopei hanno creato quattro occasioni da gol colossali ma hanno dovuto fare i conti con un Lafont in giornata di grazia che ha tirato fuori dal cilindro parate miracolose su Mertens, Zielinski e Milik. La Fiorentina si è difesa con ordine ed è ripartita con buona pericolosità. Classifica alla mano, questo pareggio non serve a nessuna delle due squadre perché la Fiorentina non riesce ad accorciare le distanze sulle rivali per un posto in Europa, mentre il Napoli si porta momentaneamente a meno otto dalla Juventus ma rischia di tornare nuovamente a meno undici dopo l’impegno dei bianconeri contro il Sassuolo.

Fiorentina-Napoli 0-0, gli highlights

4′ Problema muscolare per Mario Rui che rimane a terra. Il terzino portoghese esce dal campo per infortunio ed al suo posto entra in campo Ghoulam.

4-4-2 per il Napoli: Meret – Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui – Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski – Insigne, Mertens. A disposizione: Milik, Diawara, Ghoulam, Karnezis, Ospina, Chiriches, Luperto, Ounas, Verdi, Malcuit.

Ecco le formazioni. 4-3-3 per la Fiorentina: Lafont – Biraghi, Pezzella, Ceccherini, Hancko – Dabo, Edimilson, Veretout – Chiesa, Simeone, Muriel. A disposizione: Norgaard, Antzoulas, Brancolini, Vitor Hugo, Graiciar, Mirallas, Pjaca, Simeone, Terracciano.

