FIRENZE – Gara splendida tra Fiorentina e Sampdoria. E’ stato un tre a tre ricco di emozioni e colpi di scena. I padroni di casa sono passati in vantaggio con l’uomo più atteso, il grande ex dell’incontro Luis Muriel. L’attaccante colombiano, arrivato alla Fiorentina dal Siviglia, ha superato in velocità gli avversari e ha battuto Audero con un rasoterra imparabile. Pochi minuti dopo, la Fiorentina è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Fernandes e questo episodio chiave ha cambiato inevitabilmente il copione della partita. Con la Fiorentina in inferiorità numerica, la Sampdoria è riuscita a segnare il gol del pareggio, su calcio di punizione, con Gaston Ramirez. Nulla da fare per il giovane portiere della Fiorentina Lafont.

Nella ripresa, al 70′, è andato in scena il Luis Muriel show. L’attaccante della Fiorentina è partito da centrocampo, ha superato un avversario di tacco e l’altro con un tunnel e si è involato verso la porta della Sampdoria. Ha battuto Audero con un diagonale imprendibile e ha fatto esplodere lo stadio Artemio Franchi.

All’81’, la Sampdoria ha pareggiato i conti grazie a un rigore concesso per un ingenuo fallo di mano di Vitor Hugo e trasformato con potenza da Fabio Quagliarella. All’84’, uno scatenato Quagliarella ha completato la rimonta. Si è liberato con esperienza di Milenkovic e ha battuto Lafont con un rasoterra imprendibile. Nei minuti di recupero, quando sembrava tutto perso, la Fiorentina ha pareggiato i conti con una zampata di Pezzella. L’argentino ha dedicato il gol a Davide Astori alzando verso il cielo la fascia da capitano a lui dedicata.

Gli highlights di Fiorentina-Sampdoria 3-3





Luis Muriel debut Fiorentina goal against Sampdoria. pic.twitter.com/ois8PooBXm — calcio (@calcio33434746) 20 gennaio 2019





