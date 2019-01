YouTube, Fiorentina-Sampdoria 3-3: Muriel video gol alla Ronaldo

FIRENZE – Show di Luis Muriel al rientro in Italia. L’attaccante della Fiorentina ha segnato due gol alla sua ex squadra, la Sampdoria, con la seconda rete che è un autentico capolavoro. La sua marcatura ha ricordato le storiche discese del “Fenomeno” Luiz Nazario Ronaldo ai tempi dell’Inter. La sua doppietta è stata da cineteca ma non ha regalato i tre punti alla sua squadra perché, nonostante queste due magie, la Sampdoria ha pareggiato la partita grazie a un gol su punizione di Ramirez e ad una doppietta di Fabio Quagliarella nel finale.

What a run by former Sampdoria player by Luis Muriel!!! A brace for the Colombian!!! 2-1 for the man down Fiorentina!! #tlnsoccer #FiorentinaSampdoria #SerieA pic.twitter.com/RYPq8jaZjg

Fiorentina and Sampdoria are level as the second half gets underway 🇮🇹

Muriel has scored on his debut for Fiorentina after a mazy runpic.twitter.com/UbsdFU91Cx

— On The Continent (@otcpod) 20 gennaio 2019