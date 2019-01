FROSINONE – Dominio dell’Atalanta sul campo del Frosinone. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha vinto 5-0 e ha agganciato il Milan in zona Europa League a due punti dalla Roma quarta in classifica (ultimo posto utile per partecipare alla prossima Champions League). Il gol che ha sbloccato l’incontro è stato siglato dal “difensore bomber” Mancini, calciatore che è nel mirino di mercato della Roma. Poi è iniziato il Duvan Zapata show. Il bomber colombiano ha segnato gli altri quattro gol della sua squadra confermando il suo straordinario periodo di forma.

Gli highlights di Frosinone-Atalanta 0-5, Duvan Zapata show