FROSINONE – Posticipo del lunedì del campionato italiano di calcio di Serie A, Frosinone-Lazio 0-1, gol: Felipe Caicedo 36′. La Lazio ha vinto 1-0 nel derby contro il Frosinone e ha agganciato la Roma in zona Europa League. La rete decisiva è stata segnata da Felipe Caicedo al 36′ con un sinistro potentissimo. I padroni di casa escono dal campo a testa alta con diverse occasioni da gol non sfruttate. Nel finale di gara, Pinamonti ha sparato alle stelle la palla del possibile pareggio. Poco dopo Trotta ha calciato con potenza ma Strakosha ha tirato fuori dal cilindro una parata prodigiosa. Prima di tutto questo, al 26′, l’arbitro aveva assegnato un rigore al Frosinone per un contatto tra Bastos e Ciano nell’area di rigore della Lazio ma poi ha consultato il var e ha cambiato decisione tra le proteste generali del pubblico locale.

Frosinone-Lazio 0-1, highlights della partita

La Lazio ha sbloccato il derby al 36′. Felipe Caicedo, schierato in attacco in coppia con Ciro Immobile, ha battuto il portiere avversario con un sinistro imprendibile.

#FrosinoneLazio Il negro buono l’ha messa piano. Ah Caicedo è na pippa…. ⚪️🔵✊🏻💦 pic.twitter.com/VIx94Y9oQ6 — Alfonso ZITO ن (@AlfonsoZito) 4 febbraio 2019

🔵 Felipe Caicedo with a beautiful left footed strike puts @OfficialSSLazio in the lead 😍#ForzaSerieA pic.twitter.com/v2UNUTmqN7 — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 4 febbraio 2019

26′ Episodio da moviola durante Frosinone-Lazio. L’arbitro Fabbri ha assegnato un rigore al Frosinone per un contatto tra Bastos e Ciano nell’area di rigore dei ciociari. Dopo aver ascoltato il parere del silent check, è andato a consultare il var e ha deciso di togliere il rigore assegnato precedentemente al Frosinone tra le proteste del pubblico di casa.

Rigore per il #Frosinone, ma il VAR dice no. #Baroni è una furia. Ecco cosa è successo (FOTO) https://t.co/NFtxKdgf6j — I LOVE PALERMOCALCIO (@ILOVEPACALCIO) 4 febbraio 2019

Michael fabbri da Ravenna lo odio da un pro Vercelli pro patria del 2010. Vinse la Pro vercelli su rigore inesistente in 11 contro 8. “È talmente scarso che arriverà in A” pensai. Eccolo qui che fa danni a frosinone — FallimentoRossonero (@falliremooggi) 4 febbraio 2019