BARCELLONA – Gaffe pazzesca della web tv catalana “Sport”. In un video diffuso sui social network, fino a diventare virale, la giornalista di Sport annuncia una cosa che non è mai avvenuta, ovvero l’approdo alla finalissima di Champions League, in programma al Wanda Metropolitano di Madrid, del Barcellona. In realtà, la corsa del Barcellona si è fermata in semifinale contro un Liverpool che ha compiuto una rimonta da brividi. Dal 0-3 della gara di andata, al 4-0 del ritorno.

Gaffe della tv catalana condannata sui social network: “Vergogna giornalistica”.

Questo errore non è passato inosservato sui social network. I tifosi del Barcellona, troppo amareggiati per l’eliminazione dalla Champions League, non hanno commentato. I tifosi delle altre squadre, dal Real Madrid all’Atletico Madrid, si sono scagliati contro “Sport” definendo questo video una “vergogna giornalistica”.

Probabilmente, è stato preparato prima della semifinale di ritorno o durante, quando si aveva la sensazione che il Barcellona avrebbe comunque passato il turno. In realtà non è andata così e l’uscita di questo video non ha fatto altro che evidenziare la gaffe clamorosa della tv catalana.

Il video da YouTube con l’incredibile gaffe della web tv catalana ‘Sport’. La giornalista annuncia l’approdo del Barcellona alla finalissima di Champions League del Wanda Metropolitano ai danni del Liverpool. Non è andata esattamente così…