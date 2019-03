NEW YORK – Show di Danilo Gallinari al Madison Square Garden. Il giocatore di basket dei Los Angeles Clippers sta disputando una stagione NBA da protagonista assoluto. I Los Angeles Clippers, guidati da un Gallinari in grande spolvero, si sono qualificati per i playoff mentre i “cugini” dei Los Angeles Lakers non ci sono riusciti nonostante abbiano in rosa LeBron James, ritenuto da molti come il giocatore più forte dell’intero campionato.

Danilo Gallinari decisivo anche a New York, i Clippers volano

Stasera i Clippers hanno vinto in casa dei New York Knicks, squadra ultima in classifica, con Gallinari che è risultato ancora una volta il migliore in campo. Nella prestigiosa cornice del Madison Square Garden, il “Gallo” ha guidato la sua squadra alla vittoria con 26 punti, 8 rimbalzi ed un assist. Grazie a questo successo a New York, i Clippers sono volati al quinto posto in classifica. Queste ultime partite, serviranno ai Clippers per cercare di concludere la regular season il più in alto possibile per avere un sorteggio favorevole ai playoff della Western Conference.

Nelle stagioni precedenti, il rendimento di Gallinari non era stato sempre all’altezza della situazione perché il “Gallo” era stato fortemente limitato dagli infortuni. Quest’anno Gallinari non si è mai fatto male ed il rendimento in campo è stato immenso. La Nazionale Italiana si sta leccando i baffi e spera di convincere Gallinari a partecipare al prossimo campionato Mondiale di basket in Cina.

Lo show di Gallinari al Madison Square Garden, video YouTube.