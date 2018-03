MILANO – Alla vigilia del confronto con Arsene Wenger, da 22 anni sulla panchina dell’Arsenal, Rino Gattuso ammette che allenare così a lungo non sarà semplice per lui. “Restare così tanto al Milan? Mi piacerebbe molto, ma veramente non so per quanti anni potrei fare questo lavoro – ha sorriso l’ex mediano, alla guida dei rossoneri da novembre -. Vorrei farlo a lungo, ma posso farlo solo mettendoci tutto me stesso e a volte arrivo sfatto, cotto. O mi do una calmata o non so quanto a lungo riesco a farlo”.

“Io spero di stare a lungo, ma la firma sui contratti la mette Fassone e le scelte le fa Mirabelli – ha sorriso Gattuso, intervistato da Sky prima della conferenza stampa -. Il mio compito è far migliorare la squadra e vincere il più possibile. Per me è un orgoglio allenare questa squadra”.

Gattuso è intervenuto anche a gamba testa su un giornalista che aveva chiesto a Bonaventura, suo compagno di conferenza stampa, del suo futuro: “Perché Bonaventura dovrebbe andare in Premier? Sta tanto bene qui. Gioca, segna, si diverte. Non parlare così che mi fai un guaio che Raiola si mette subito in moto… Bonaventura sta bene al Milan”.

Da YouTube