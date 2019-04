MILANO – Milan e Udinese pareggiano 1-1 nel primo anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A. Un risultato che, dopo le due sconfitte consecutive con Inter e Samp, conferma il momento poco brillante dei rossoneri. Il gol di Piatek nel finale del primo tempo illude San Siro che le cose si possano mettere bene, anche se i segnali non erano per nulla incoraggianti e a rendere il tutto più difficile sono venuti anche gli infortuni di Donnarumma e Paqueta, sostituiti rispettivamente da Reina e Castillejo.

Lasagna decisivo, suo il gol del pareggio in Milan-Udinese.

L’Udinese nella ripresa è più aggressiva e Lasagna al 19′ trova il meritato pareggio.

Nell’ultima mezz’ora di gioco il Milan spinge ma senza creare occasioni limpide, rischiando più di una volta in contropiede.

Ancora quarti, i rossoneri sono però ora nel mirino di Lazio, Atalanta e Roma e sabato saranno ospiti in casa della Juve dove vincere non sarà facile. L’Udinese sale a quota 29 ma soprattutto acquista un po’ di fiducia nella corsa-salvezza.

Gattuso litiga con giornalista: “Bevi vino mentre vedi le partite?”.

“E’ un momento così. Tante volte è facile parlare di schemi, li stiamo provando un po’ tutti, non bisogna mollare, non bisogna arrendersi. A livello fisico abbiamo fatto fatica, nel secondo tempo ho visto una squadra molle”: così Rino Gattuso ha commentato a caldo il pareggio del suo Milan contro l’Udinese. “Non bisogna mollare, bisogna levare la paura, stiamo giocando con il freno a mano tirato, a livello tecnico e mentale”, ha aggiunto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport.

Poco dopo, nella conferenza stampa aperta a tutti i giornalisti accreditati alla partita, Gattuso se l’è presa con un giornalista che lo aveva accusato di aver schierato Bakayoko fuori ruolo sull’out di sinistra: “Ma che partita hai visto? Hai bevuto vino durante Milan-Udinese? Bakayoko non è mai andato a sinistra. Forse una volta ma per il resto ha sempre agito sul centro destra. Fai sempre domande incredibili…”.

“E’ vero che la partita è cambiata con l’entrata di Okaka”. Igor Tudor individua nell’inserimento dell’attaccante la chiave del pareggio conquistato dalla sua Udinese contro il Milan a San Siro. “Il Milan, anche se è in un momento no, ha giocatori di qualità ed è sempre il Milan. Giocare qui non è mai semplice, abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni. Poi questo stadio mi ha sempre portato bene, con tante vittorie e qualche gol segnato”, ha sorriso l’allenatore, da poco tornato sulla panchina dei friulani.

“Ho fatto due partite e tre giorni di allenamenti da quando sono arrivato, quindi è difficile dare un’identità di gioco in così poco tempo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché hanno dato tutto. Alla fine potevamo fare anche il secondo gol, però questo punto ci sta bene in vista del finale di campionato”. Tudor ha sottolineato la prova di De Paul, che “ha la mentalità vincente da argentino e fa la differenza”.

La lite tra Gattuso ed un giornalista nella conferenza stampa al termine di Milan-Udinese si trova al minuto 16 di questo video da YouTube.

fonte: Ansa.