MILANO – In procinto di trasferirsi al Chelsea, Gonzalo Higuain non è stato inserito fra i convocati del Milan per la trasferta di domani con il Genoa. In mattinata l’argentino si è allenato regolarmente con la squadra ma, come poteva essere prevedibile, Rino Gattuso ha deciso di non convocarlo per una partita che dovrà affrontare senza gli squalificati Alessio Romagnoli, Davide Calabria e Franck Kessie. In compenso il Milan recupera Suso, che era squalificato in Supercoppa italiana.

Gattuso: “Squalifica meritata ma var va utilizzato”

“Io mi sono comportato da dilettante perché ho perso la testa”. Rino Gattuso fa mea culpa per le proteste che alla fine della Supercoppa italiana gli sono costate un turno di squalifica. “Ero arrabbiato nero ma mi sono meritato l’espulsione, dovevo portare rispetto, non dire quello che pensavo – ha chiarito alla vigilia della trasferta con il Genoa -. Contesto solo una cosa: se c’è la Var si usa, e sui fuorigioco si poteva andare a vedere, non costava nulla. Poi ho sbagliato, chiedo scusa per l’atteggiamento a fine gara”.

