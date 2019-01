GENOVA – Serie A, posticipo del lunedì della ventesima giornata del campionato italiano di calcio. Genoa-Milan 0-2, gol: Fabio Borini 71′ e Suso 82′. Colpo Champions del Milan. I rossoneri hanno vinto 2-0 in casa del Genoa e, in attesa dell’arrivo di Piatek proprio dai rossoblù, hanno superato la Roma portandosi al quarto posto in classifica, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Partita dai due volti per il Milan. Nel primo tempo hanno sofferto, con il Genoa che ha sfiorato il gol con Biraschi, Bessa e Criscito, ma nella ripresa hanno giocato una grande partita e hanno vinto grazie alle giocate di Paquetà ed ai gol di Borini, su assist di Conti, e Suso, con la classica rete dell’ex. Paquetà ha giocato benissimo. Ha colpito un palo con un sinistro potentissimo e ha superato un avversario con una bicicletta alla Neymar che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’unica nota stonata nel pomeriggio rossonero è stata l’infortunio di Zapata dopo 14 minuti. Il calciatore è uscito dal campo toccandosi la coscia ma serviranno ulteriori accertamenti medici per capire l’entità del suo infortunio.

82′ Raddoppio del Milan. Suso ha chiuso la partita. L’ex calciatore del Genoa ha battuto Radu con un diagonale con il destro praticamente imprendibile.

71′ Gol del Milan. Grande giocata di Andrea Conti sulla fascia destra, cross per Fabio Borini che insacca da due passi. Radu tocca il pallone ma non riesce a respingerlo.

Ancora un numero di uno scatenato Paquetà. Il calciatore del Milan ha superato un avversario, Bessa, con una bicicletta alla Neymar.

Milan vicino al gol. Il gran sinistro di Paquetà ha finito la sua corsa sul palo a Radu battuto.

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Milan.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Rolon, Zukanovic, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev.

A disposizione: Vodisek, Lisandro Lopez, Pereira, Lakicevic, Gunter, Dalmonte,Favilli, Pezzella, Russo.

Allenatore: Cesare Prandelli

MILAN: Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.

A disposizione: Reina, Donnarumma A., Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Bertolacci, Montolivo, Mauri, Torrasi, Castillejo, Tsadjout.

Allenatore: Luigi Riccio

