GENOVA – Campionato italiano di calcio di Serie A, Genoa-Sassuolo 1-1. Gol: Djuricic (Sassuolo) e Tony Sanabria (Genoa). Nel pomeriggio calcistico, ha brillato la partita tra il Genoa ed il Sassuolo. Gara ricca di emozioni. Il match è stato sbloccato dagli ospiti con una rete da incorniciare di Djuricic. Il calciatore del Sassuolo non ha fatto rimpiangere Kevin Prince Boateng, ceduto al Barcellona a gennaio, e ha portato in vantaggio la sua squadra con una conclusione improvvisa che non ha lasciato scampo a Radu.

Il Genoa è riuscito ad impattare il match prima della fine del primo tempo grazie a un gol di quello che potremmo definire il “solito” Tony Sanabria. L’ex calciatore della As Roma è arrivato al Genoa per sostituire K. Piatek, che si è trasferito al Milan a peso d’oro, e si è subito ambientato. Dopo la rete all’Empoli, si è ripetuto anche contro il Sassuolo di De Zerbi. Questo calciatore sta confermando la sua fama, è una autentica macchina da gol.

Genoa-Sassuolo 1-1, gli highlights della partita

Goooooool do Sassuolo Genoa 0-(1) Sassuolo ⏰28′

⚽Djuricic#GenoaSassuolo pic.twitter.com/1t77pMz0H2 — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 3 febbraio 2019