TORINO – Show di Gervinho allo Stadium. Il campione ivoriano ha firmato il 3-3 finale, che ha completato una rimonta da applausi della neo promossa Parma, contro i campioni d’Italia in carica della Juventus. Gervinho ha regalato giocate che hanno fatto saltare tutti dal divano o dagli spalti. Nel primo tempo ha inventato un dribbling ubriacante con il quale ha fatto fuori sia Rugani che Caceres. Nella ripresa ha segnato i due gol che hanno fissato il punteggio sul tre a tre finale. Prima un colpo di tacco da cineteca del calcio al 72′, poi la rete del 3-3 al 94′ che ha mandato in estasi i tifosi del Parma. Gervinho sta viaggiando ad una media gol incredibile.

Ha segnato otto gol in sedici partite, un gol ogni due partite ed il suo valore non si riduce di certo a questo. Con i suoi dribbling crea la superiorità numerica in mezzo al campo, serve molti assist ai compagni di squadra e per questo motivo nello spogliatoio gli vogliono tutti bene. Bentornato in Italia Gervais.

YouTube e Twitter, lo show di Gervinho in Juventus-Parma 3-3



And they've done it! 😲 Parma find a last-minute equalizer through Gervinho. A crushing blow for Juventus.#JuveParma pic.twitter.com/jNJiKJ45x7 — DAZN CA (@DAZN_CA) 2 febbraio 2019

Gervinho goal in last minute pic.twitter.com/HJ5NdxwDBz — Naija Blogger 🇳🇬 (@Date360Blog) 2 febbraio 2019