VALENCIA (SPAGNA) – Esordio da sogno per Giampaolo Pazzini con la maglia del Levante. Il “pazzo” è entrato in campo al 77′ con la sua squadra sotto di 1-2 contro i campioni d’Europa e del mondo in carica del Real Madrid. Pazzini è riuscito a pareggiare i conti all’89’ con un gol in scivolata. Keylor Navas ha toccato la palla ma non è riuscito a evitare il gol del pareggio del Levante.

LEVANTE-REAL MADRID 2-2

11′ Ramos (RM), 42′ Boateng (L), 81′ Isco (RM), 89′ Pazzini (L)

Levante (4-3-3): Oier; Coke, Postigo, Rober Pier, Luna; Lukic, Lerma (68′ Martì), Doukouré; Ivi (77′ Pazzini), Morales, Boateng (60′ Jason)

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Kroos, Casemiro; Bale (66′ Isco), Benzema, Ronaldo (82′ Asensio).

Ammoniti: 21′ Ramos (RM), 26′ Ivi (L), 84′ Asensio (RM), 88′ Coke (L)

Da Twitter

Pocas cosas más irónicas que el ídolo de @_alfredogarcia_ le marque el gol del empate a su Real Madrid. Grande Pazzini!!! — Juan Buxadé (@JuanitoBuxade) 3 febbraio 2018

cioè seriamente adesso pazzini è il vostro idolo solo perché ha segnato al real?

uhm.. ok — svrv (@groolsara) 3 febbraio 2018

Increíble! Otro tropiezo del Real Madrid, empato Pazzini en él tramo final. Gran partido. Seria duda de la continuidad de Zidane.

Levante 2-2 Real Madrid#LevanteRealMadrid pic.twitter.com/N9y0E5zLHj — MercaFootball (@mercafutbol_100) 3 febbraio 2018