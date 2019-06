BOLOGNA – Bufera social su Giancarlo Giorgetti. Il silenzio del sottosegretario allo Sport leghista durante l’inno di Mameli prima di Italia-Spagna del campionato europeo under 21 non è passato inosservato. Giorgetti non canta l’inno e sui social è pioggia di commenti.

Per il resto, si è respirato un clima di festa sportiva al Dall’Ara di Bologna, dove Italia e Spagna hanno esordito nell’Europeo Under 21. Lo stadio ha registrato il tutto esaurito, con quasi 30mila persone che durante gli inni hanno sventolato bandierine delle due nazionali.

Prima dell’ingresso in campo il pubblico è stato intrattenuto dal rapper Rocco Hunt. In tribuna, oltre al ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alo Sport Giancarlo Giorgetti e con lui anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e responsabile sport del Movimento cinque stelle, Simone Valente. Poi Gianni Rivera, Gabriele Oriali, il sindaco di Bologna Virginio Merola, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

L’Italia ha esordito nell’Europeo di casa con una bella vittoria in rimonta contro la fortissima Spagna. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Dani Ceballos ma gli azzurrini sono riusciti a ribaltare l’incontro con le marcature di Federico Chiesa, autore di una doppietta, e Lorenzo Pellegrini.

Chiesa ha segnato il primo gol con una splendida azione individuale mentre ha firmato il raddoppio, nella ripresa, grazie ad una bella giocata del neo entrato Cutrone. A dieci minuti dalla fine della partita, Pellegrini si è guadagnato e ha trasformato il calcio di rigore che ha chiuso definitivamente la partita.

Il video da YouTube con l’inno di Mameli prima di Italia-Spagna, partita valida per il campionato europeo under 21 attualmente in corso nel nostro Paese. Le immagini mostrano la tribuna autorità dove non tutti cantano l’inno. Tra loro il sottosegretario allo Sport leghista Giancarlo Giorgetti.