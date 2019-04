CAGLIARI – Lite furibonda tra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e l’ex calciatore Lele Adani nel post partita di Cagliari-Juventus 0-2 su Sky Sport. Il numero uno del club sardo non ha gradito la maniera in cui Adani ha trattato l’argomento dei buu razzisti a Kean dopo la rete del 2-0.

“Voi di Sky fate troppi moralismi. Se quell’esultanza l’avesse fatta Bernardeschi, lo stadio avrebbe agito nello stesso identico modo. E’ ovvio che i buu razzisti sono da condannare ma non va strumentalizzata la realtà Cagliari. Se avesse esultato con educazione, nessuno lo avrebbe insultato. Se anche un calciatore bianco avesse esultato in quel modo provocatorio, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento”.

Buu razzisti a Moise Kean, cosa è successo.

Buu razzisti contro Moise Kean dopo il gol del 2 a 0 della Juventus a Cagliari. Il giovane ha attaccante della Juventus ha reagito ai tifosi del Cagliari con una esultanza polemica nei loro confronti, con un’aria di sfida.

I giocatori bianconeri si sono subito lamentati con l’arbitro Giacomelli per i buu razzisti ai danni di Kean, Matuidi ed Alex Sandro, i calciatori di colore della Juventus che erano in campo in quel preciso istante. Matuidi in prima fila nelle proteste. Il direttore di gara ha preso atto e subito dopo lo speaker ha ricordato ai tifosi l’elenco dei divieti, compreso quello sui cori razzisti.

La lite tra Adani e il presidente del Cagliari può essere ascoltata in questo video YouTube a partire dal minuto 9:20.