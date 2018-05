ROMA – Il gol segnato da Cristiano Ronaldo in rovesciata alla Juventus nell’andata dei quarti di finale è il gol più bello dell’ultima edizione della Champions League. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’Osservatorio tecnico della UEFA ha stilato la classifica dei 10 gol più belli della stagione appena passata e il portoghese ha trionfato precedendo Gareth Bale, autore di un gol praticamente identico nella finale di Kiev contro il Liverpool.

Sul terzo gradino del podio un po’ di Italia, perché grazie alla girata al volo su assist di Dybala segnata nell’andata degli ottavi di finale contro il Tottenham, Gonzalo Higuan si piazza al terzo posto davanti a Griezmann (quarto per la rovesciata in Atletico-Roma 2-0) e a un altro “italiano”, Edin Dzeko, che si piazza al quinto posto grazie al sinistro al volo segnato contro il Chelsea.

In sesta posizione troviamo di nuovo Bale (sinistro al volo in Dortmund-Real Madrid 1-3), il gallese precede Fred (settimo posto per la punizione di sinistro Shakhtar-Roma 2-1) e De Bruyne (ottavo per la botta di destro da fuori area in Manchester City-Shakhtar 2-0). Completano la classifica Lorenzo Insigne (nono posto per il potente destro a giro da fuori area nel 3-0 del Napoli allo Shakhtar) e ancora Cristiano Ronaldo, che apre e chiude la graduatoria con il destro da fuori area all’incrocio dei pali in Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2.