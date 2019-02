NAPOLI – Marek Hamsik al Dalian Yifang in Cina, al Napoli andranno venti milioni di euro mentre il calciatore percepirà uno stipendio di nove milioni di euro a stagione. La scorsa estate, Ancelotti lo aveva convinto a restare per provare a vincere insieme lo scudetto. Visto che ora questo obiettivo è davvero lontano, Hamsik non è riuscito più a dire di no ai soldi della Cina. Hamsik saluta il Napoli dopo 12 stagioni, 3 trofei (2 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana) e una serie di record che gli hanno permesso di affiancare Diego Armando Maradona nell’olimpo dei calciatori del Napoli più forti di tutti i tempi.

Con il Napoli è il giocatore con più presenze in tutte le competizioni ufficiali, il primatista di presenze nelle competizioni europee e nella Serie A, e il primo marcatore di sempre in tutte le competizioni, nonché secondo in massima serie e terzo nelle competizioni europee; con i partenopei ha vinto due Coppe Italia (2011-2012 e 2013-2014) e una Supercoppa Italiana (2014). Record che hanno permesso a Marek Hamsik di affiancare il nome di Diego Armando Maradona nell’olimpo dei calciatori del Napoli.

Con la sua nazionale è il calciatore con più presenze e il secondo per numero di gol segnati.

Nel 2008 è stato nominato migliore calciatore giovane dall’Associazione Italiana Calciatori, mentre nel 2011, 2016 e 2017 è stato inserito, sempre dall’AIC, nella squadra dell’anno. Nel 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 è stato premiato come calciatore slovacco dell’anno. È stato inoltre inserito nel 2015 nella squadra della stagione della UEFA Europa League.