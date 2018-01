LONDRA (INGHILTERRA) – Il centrocampista armeno del Manchester United Henrikh Mkhitaryan ha accettato la proposta di trasferirsi all’Arsenal, aprendo la strada allo scambio con il cileno Alexis Sanchez, molto attesa da Jose Mourino.

Il 28enne centrocampista, 28 anni, si sottoporrà alle visite mediche tra domani e lunedì dopo aver trovato nella giornata di oggi l’accordo con il club londinese, di cui al momento non si conoscono i termini. Secondo i media inglesi, il trasferimento avverrà ‘alla pari’, avendo trovato i club un accordo su una valutazione di 35 milioni di sterline per entrambi i giocatori.

Il manager dei Gunners, Arsene Wenger, aveva detto a chiare lettere che il 29enne ex Udinese avrebbe raggiunto Manchester solo se Mkhitaryan si fosse trasferito in Arsenal, ma oggi non lo ha schierato contro il Crystal Palace spiegando: “Non scende in campo perchè è difficile guidare verso nord e al contempo giocare a calcio…”. Intanto, Mourinho ha annunciato come ‘imminente’ l’arrivo di Sanchez, avendo dato evidentemente il suo assenso allo scambio.

Henrikh Mkhitaryan è arrivato a Londra in compagnia dell’agente Mino Raiola. Di seguito il video da YouTube.