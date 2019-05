LONDRA – Caos Chelsea a pochi giorni dalla finalissima di Europa League contro l’Arsenal. Sarri e Higuain potrebbero lasciare Londra per trasferirsi alla Juventus. Nel caso di Higuain si tratterebbe di un ritorno alla base dopo aver deluso tra Milan e Chelsea. Nel corso dell’ultimo allenamento del Chelsea, Higuain è stato protagonista di una lite furibonda con Zappacosta e Caballero. Al termine della lite, Higuain ha calciato via il pallone in maniera rabbiosa.

Higuain ha lasciato la Nazionale Argentina di Calcio. Lo ha comunicato a Scaloni.

Gonzalo Higuain ha deciso di chiudere la propria carriera nella Nazionale argentina. E’ stato lo stesso ‘Pipita’ a comunicarlo, in un’intervista rilasciata a Fox Sport Argentina. “Il mio ciclo finisce qui, penso che adesso in tanti saranno contenti”, le sue parole piene di amarezza.

“Qualcuno – ha aggiunto l’attaccante – può smettere di preoccuparsi, pensando solo a chi vestirà la maglia della Nazionale. Ho già parlato con il ct Scaloni, gli ho spiegato le mie ragioni: con l’Argentina penso di avere fatto buone come, sono convinto di non avere fallito. Ho giocato ai Mondiali, ho perso finali, in tanti mi hanno criticato: si parla più dei gol che ho sbagliato che di quelli realizzati, ma io sono a posto con la coscienza, perché so di avere dato tutto per la maglia dell’Argentina” (fonte Ansa).

Il video da YouTube con la lite furibonda tra Gonzalo Higuain ed i compagni di squadra nel corso dell’ultimo allenamento del Chelsea.