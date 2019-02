LONDRA – Ci ha messo 16 minuti Gonzalo Higuain ad entrare nel cuore dei tifosi del Chelsea. Il colpo di mercato del club di Londra, ha sbloccato la partita di campionato contro il fanalino di coda Huddersfield. Il suo gol ha aperto la vittoria del Chelsea, successo prezioso che riporta i Blues in zona Champions e che salva la panchina del traballante Maurizio Sarri. Higuain è stato messo in porta da un assist di Ngolo Kanté e non ha sbagliato davanti all’estremo difensore avversario. Un gol da vero “Pipa”.

YouTube, il primo gol di Higuain con la maglia del Chelsea

Visualizza questo post su Instagram ⚪️🔵😀🥅⚽️🏃🏽‍♂️👌 @chelseafc Un post condiviso da Higuain (@ghiguain20_9) in data: Gen 25, 2019 at 12:01 PST

Visualizza questo post su Instagram 💪⚽️🔵⚪️!!! #wearegoingtowembley #nosvamosawembley #finalcarabaocup2019 Un post condiviso da Higuain (@ghiguain20_9) in data: Gen 24, 2019 at 3:13 PST