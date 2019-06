LOS ANGELES – Zlatan Ibrahimovic spopola sui social network. Il centravanti dei Los Angeles Galaxy ha segnato un gol pazzesco nel corso della partita della Major League Soccer contro i New England Revolution. Ibra ha segnato uno dei gol più belli della sua carriera. Lo svedese ha superato un avversario con un sombrero e ha battuto il portiere dei New England con una rovesciata imprendibile.

Ibra ha segnato tanti gol splendidi nel corso della sua lunghissima carriera ma questo è sicuramente tra i primi tre. La marcatura è stata bella ma inutile perché i suoi Los Angeles Galaxy hanno perso per 2-1. Ibra predica nel deserto perché i compagni di squadra non sono alla sua altezza.

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare della propria esperienza nel Manchester United e lo ha fatto, come sempre, senza peli sulla lingua, attraverso le colonne del Mirror.

Lo svedese è stato molto duro nei confronti di alcuni nomi storici dei ‘Red devils’, come Gary Neville, Paul Scholes o Paul Ince. Secondo lo svedese, i tre approfittano della propria posizione per accusare alcuni giocatori della squadra allenata da Solskjaer, in particolare Pogba.

Ibra rimprovera loro di avere criticato il club da quando non ne fanno più parte e non lo ha fatto quando c’erano dentro. “Non sono più nel club. Non possono lamentarsi e criticare tutto il tempo. Se vogliono lavorare nel club ci provino, ha sottolineato Ibrahimovic. Per Ibra questi ex giocatori si prendono la licenza di criticare spesso Pogba.

“Il cerchio di ex giocatori di Ferguson non mi piace, perché hanno cominciato a parlare dopo che il loro allenatore li ha lasciati, non prima. Adesso parlano in tv, ma non so se hanno ricevuto l’autorizzazione da Ferguson” (fonte Ansa).

Il video dal canale YouTube ufficiale della Major League Soccer. La rovesciata vincente di Zlatan Ibrahimovic nel corso della partita tra Los Angeles Galaxy e New England Revolution.