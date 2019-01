MILANO – Inter fuori dalla Coppa Italia. Ai nerazzurri non è bastato un super Icardi. Il centravanti ha segnato due rigori pesantissimi. Il primo, al 122′, per portare la squadra alla lotteria dei tiri dal dischetto. Il secondo, durante i tiri finali, con un cucchiaio alla Francesco Totti.

Sarò sincero fino al midollo: al rigore di Icardi ho esultato zero. All’errore di Nainggolan ho imprecato zero.

È un’Inter deprimente, dal primo dirigente all’ultimo dei giocatori, non merita crisi emotive.

— L’Indefesso Gardini (@_goodtime__) 31 gennaio 2019