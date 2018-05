MILANO – L’Inter ha vinto 3-2 in casa della Lazio, al termine di una rimonta memorabile, e si è qualificato alla Champions League dopo sei anni di assenza. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questa impresa sportiva è stata festeggiata da Mauro Icardi con una maxi festa nel suo attico vista San Siro.

YouTube, Icardi e Wanda Nara festeggiano la Champions nel loro attico

Icardi, che non è stato convocato per il Mondiale, non ha voluto farsi rovinare la festa ed è apparso scatenato nei video pubblicati da Wanda Nara sui social network.

Icardi ha cantato tutto il tempo, si è gustato una grigliata e non si è fatto mancare un tuffo in piscina nonostante il freddo di Milano.

YouTube, Icardi e i festeggiamenti per la Champions