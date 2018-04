MADRID (SPAGNA) – Tanto Barcellona e poco Siviglia nella finale di Coppa del Re a Madrid, dove i blaugrana si sono imposti per 5-0 sula squadra allenata da Montella per portare a casa il trentesimo trofeo intitolato alla corona e dimenticare almeno in parte l’eliminazione dalla Champions League per mano della Roma.

La partita ha avuto poca storia, visto che il Barca al 14′ era già in vantaggio grazie a Suarez, ha raddoppiato con Messi al 31′ ed è andato negli spogliatoi sui 3-0 con la seconda rete dell’uruguaiano.

Iniesta gol e addio

Nella ripresa, sono andati a segno Iniesta, un premio per il capitano che sta per lasciare la squadra a fine stagione, e Coutinho su rigore.

Grande festa alla fine al Wanda Metropolitano per i tifosi blaugrana, che presto potranno festeggiare anche la vittoria in Liga.

Le lacrime di Iniesta, a fine stagione lascerà il Barcellona