YouTube Inter-Bologna 0-1 highlights video gol Santander

MILANO – Campionato italiano di calcio di Serie A, Inter-Bologna 0-1, gol: Santander (Bologna) 32′. Inter in caduta libera. Dopo lo zero a zero interno contro il Sassuolo, la sconfitta di Torino e l’eliminazione dalla Coppa Italia, è arrivato anche l’umiliante ko casalingo contro il Bologna, squadra che ha appena cambiato allenatore perché rischia la retrocessione in Serie B. Nonostante le smentite di Marotta prima della partita, l’Inter non c’è più ed appare quasi logico un cambio di allenatore. Spalletti è a forte rischio esonero ed Antonio Conte sembrerebbe il favorito per la panchina dell’Inter. Non solo perché è stato avvistato a Milano sotto la sede nerazzurra ma soprattuto per l’ottimo rapporto con Marotta ai tempi della Juventus.

L’Inter ha giocato malissimo ed è stato fischiato sonoramente dai tifosi presenti sugli spalti di San Siro. Il Bologna sembrava una squadra da alta classifica, ha segnato un gol con Santander, ne ha sfiorati almeno altri tre, due con Orsolini e uno con lo stesso Santander, ed è stato padrone del campo. I rossoblù sono apparsi completamente rigenerati dalla cura Mihajlovic ma sicuramente anche l’Inter ha dato loro una grande mano. Una cosa è certa, così i nerazzurri non possono andare avanti ed in questi casi a pagare è sempre l’allenatore.

Gli highlights di Inter-Bologna 0-1

90′ E’ finita, il Bologna ha vinto a San Siro. Inter fischiato dai suoi tifosi. E’ crisi totale.

69′ Rimessa laterale di Dalbert che spiove in area e porta Lautaro, da ottima posizione, al colpo di testa che termina di poco a lato.

45′ Fine primo tempo, il Bologna ha chiuso il primo tempo in vantaggio di una rete su un Inter in crisi. Decisivo, fino a questo momento, il gol realizzato da Santander.

32′ Gol del Bologna. Santander è il più bravo di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dei rossoblù. Il bomber del Bologna ha segnato di testa facendo esultare Sinisa Mihajlovic.

¡A lo tuyo Ropero!

Así definió Santander, en el anticipo al primer poste y descolocando al portero del #Inter. Sorpresa, gana #Bologna 1-0 ante #Inter, es el sexto gol de Ropero en esta temporada. #GOLPARAGUAYO🇵🇾 pic.twitter.com/qWqtlW3Kf3 — GOL PARAGUAYO (@Gol_Paraguayo) 3 febbraio 2019

26 ‘

11′ Cross di Dijks dalla sinistra, colpo di testa di Santander e palla fuori di un soffio.

7′ Respinta corta di Stefan de Vrij, conclusione potente, di prima intenzione, di Orsolini. Parata super di Samir Handanovic che ha respinto la sfera in calcio d’angolo.

Le formazioni ufficiali della sfida tra Inter e Bologna valida per la terza giornata di ritorno di Serie A:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

Se servisse a mandare via il pelato subìto mi auguro un gol di palacio #InterBologna pic.twitter.com/HZ5y0fUOQx — mimmo (@mimmo39868557) 3 febbraio 2019