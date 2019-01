MILANO – Coppa Italia, ultimo quarto di finale. Inter-Lazio 0-1, gol: Ciro Immobile 108′. La vincente di questa sfida incontrerà il Milan in semifinale.

Gli highlights di Inter-Lazio 0-1

108′ Gol della Lazio. Ottimo scambio tra Ciro Immobile e Caicedo. Conclusione sporca ma vincente del centravanti napoletano.

95′ Ancora zero a zero, Lazio e Inter ai tempi supplementari.

45‘ La prima frazione di gioco si è conclusa sul punteggio di zero a zero. Dopo un iniziale equilibrio, la Lazio si è imposta sull’Inter dal punto di vista del gioco ma non ha avuto la giusta lucidità davanti a Samir Handanovic.

38′ Ciro Immobile sta mettendo in difficoltà la difesa dell’Inter con la sua rapidità. In questa circostanza si è allargato sul centro sinistra e ha concluso a rete. Conclusione centrale di facile lettura per un grande portiere come Samir handanovic.

35′ C’è solo la Lazio in campo in questa frazione di partita. Sergej Milinkovic Savic è saltato più in alto di tutti di testa ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Samir Handanovic.

33′ Ancora Lazio. Doppia occasione sui piedi di Correa ed Immobile. Entrambi hanno calciato a botta sicura, il tiro di Correa è stato respinto da Skriniar che si è immolato. Quella di Immobile è stata sventata miracolosamente da Samir Handanovic.

28′ Dopo un inizio equilibrato, la Lazio si è resa pericolosa dalle parti di Handanovic. Luis Alberto ha finalizzato una ripartenza biancoceleste ma la sua conclusione centrale non è riuscita a beffare Samir Handanovic.