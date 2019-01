MILANO – Inter-Lazio si è accesa nei supplementari. Prima il gol di Ciro Immobile dopo un bello scambio con Felipe Caicedo, poi il pareggio di Mauro Icardi con un rigore assegnato al 122′ con l’ausilio del var. Netto il fallo di Milinkovic Savic su Danilo D’Ambrosio. Fallo che è avvenuto in area di rigore. Giusta la decisione dell’arbitro Abisso. Spalletti si è rifiutato di guardare il rigore e dopo il boato del pubblico si è fatto il segno della croce per festeggiare la rete di Mauro Icardi.

Sarò sincero fino al midollo: al rigore di Icardi ho esultato zero. All’errore di Nainggolan ho imprecato zero.

È un’Inter deprimente, dal primo dirigente all’ultimo dei giocatori, non merita crisi emotive.

— L’Indefesso Gardini (@_goodtime__) 31 gennaio 2019