MANCHESTER – Spettacolo a Manchester per la partita tra le vecchie glorie del Manchester United e del Bayern Monaco. Parata di stelle, da David Beckham a Paul Scholes, da Peter Schmeichel ad Hans-Jorg Butt. In panchina c’è stato il grande ritorno di Sir Alex Ferguson, che ha guidato i Red Devils dal 1986 al 2013. Uno dei migliori in campo è stato Jaap Stam. L’ex difensore di Milan e Lazio, nonostante abbia smesso di giocare a calcio 12 anni fa, è apparso ancora in forma smagliante. L’ex difensore della Nazionale Olandese è entrato in scivolata come ai bei tempi.

Jaap Stam ha smesso di giocare a calcio 12 anni fa, ora è un allenatore di successo.

Jaap Stam è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo difensore, allenatore del Feyenoord.

L’ex calciatore di Milan e Lazio era un centrale di difesa che all’occorrenza poteva giocare anche terzino ambidestro. Alto e robusto, discretamente rapido nello scatto nonostante la mole, a ciò aggiungeva una buona elevazione che lo rendeva molto abile nel gioco aereo.

Il video da YouTube con le dure entrate di Jaap Stam sugli avversari. L’ex difensore di Milan e Lazio non fa sconti nemmeno nelle partite amichevoli.