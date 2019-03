FERRARA – Importante episodio da moviola al 57′ di Spal-Roma sul risultato di 1-1. Andrea Petagna è stato ostacolato da Juan Jesus nell’area di rigore della Roma. L’arbitro Rocchi ha concesso il calcio di rigore alla Spal senza andare a guardare l’episodio sul monitor del var. Nonostante questa sua decisione, prima di farlo calciare ha avuto un colloquio di circa due minuti con la stanza del var attraverso il silent check.

Dopo questo colloquio, non ha cambiato idea e ha confermato il rigore per la Spal. Dagli undici metri, non ha fallito Petagna. Questo episodio da moviola ha fatto discutere sui social. Alcuni utenti gridano alla scandalo, altri sono d’accordo con la decisione dell’arbitro Rocchi. Il contatto è effettivamente molto dubbio.

Moments later Roma returns the favor and takes down Andrea Petagna in the box. Spal rewarded a PK and Petagna converts to give Spal a 2-1 lead. #tlnsoccer #SPALRoma #SerieA pic.twitter.com/e6DOKzSsEq

— TLNTV (@TLNTV) 16 marzo 2019