TORINO – Posticipo del lunedì della ventesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, Juventus-Chievo Verona 3-0, gol: Douglas Costa 14′, Emre Can 45′ e Rugani 84′. La Juventus ha strapazzato il Chievo Verona ed è tornata a +9 sul Napoli in piena fuga scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri ha segnato due gol nel primo tempo, con Douglas Costa ed Emre Can, e uno nella ripresa con Rugani. Douglas Costa è andato in gol con un sinistro potentissimo che non ha lasciato scampo a Sorrentino. La rete di Emre Can è stata invece un colpo da biliardo dopo un bell’assist di un ritrovato Dybala.

Nella ripresa, Rugani ha insaccato di testa, da due passi, su pennellata di Bernardeschi. Nel mezzo, fa notizia il primo calcio di rigore fallito da Cristiano Ronaldo da quando è in Italia. Sorrentino si è tuffato sulla sua sinistra e ha deviato la sfera in calcio d’angolo con una parata miracolosa. Continua il campionato da record della Juventus con 18 vittorie in 20 partite, due pareggi e nessuna sconfitta. I bianconeri hanno segnato 41 gol e ne hanno subiti solamente 11 con una invidiabile differenza reti di più trenta. Numeri da paura, è ingiocabile per gli avversari.

Gli highlights di Juventus-Chievo 3-0

84′ La Juventus ha chiuso la partita con il gol del difensore Rugani. Gol di testa su pennellata di Bernardeschi.

52′ Cristiano Ronaldo ha fallito il suo primo calcio di rigore italiano. Sorrentino ha deviato la sfera in calcio d’angolo con una parata miracolosa.

Sorrentino stopper Ronaldo. pic.twitter.com/b2HawUkSpn — Italiensk Ball (@ItalienskBall) 21 gennaio 2019

45′ Raddoppio della Juventus. Assist di Dybala e piazzato vincente, con il destro, di Emre Can.

Juventus doubles the lead just before the half with a beauty pass from Paulo Dybala to Emre Can #tlnsoccer #JuveChievo #SerieA pic.twitter.com/Tnc2BmYlPp — TLNTV (@TLNTV) 21 gennaio 2019

Juventus in vantaggio al 14′. Douglas Costa ha segnato su assist di Paulo Dybala. Il brasiliano si è accentrato dalla destra e ha battuto Sorrentino con un sinistro imparabile.

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Emre Can, Matuidi, Douglas Costa; Dybala, Ronaldo. All. Allegri

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Tomovic; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Kiyine; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini. All. Di Carlo

Gli ultimi aggiornamenti Instagram della Juventus

Visualizza questo post su Instagram How was your week Bianconeri? 👍😁🏆 #SuperJuve #ForzaJuve Un post condiviso da Juventus Football Club (@juventus) in data: Gen 20, 2019 at 3:45 PST