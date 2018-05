TORINO – Colpo in prospettiva della Juventus. I campioni d’Italia in carica hanno soffiato al Barcellona il baby fenomeno Pablo Moreno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play].

Juventus, ecco Pablo Moreno: ha segnato più di 200 gol con la cantera del Barcellona

Secondo Sport, la Juventus si sarebbe assicurata il promettente attaccante della cantera blaugrana, con cui ha segnato oltre 200 gol. Verrà pagato 3 milioni, battuta la concorrenza di Arsenal, City e Chelsea.

Negli ultimi tre anni Moreno è stata la punta di diamante delle giovanili blaugrana, con cui ha segnato oltre 200 gol laureandosi capocannoniere della stagione appena conclusa con la bellezza di 31 reti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, è dotato di un fisico robusto, abile nel gioco aereo ma anche in possesso di un’ottima tecnica (come da tradizione della Masia), Moreno riesce a usare con disinvoltura entrambi i piedi e chi lo conosce da vicino giura che sia già particolarmente maturo nonostante la giovane età.

La personalità non manca al 16enne che vanta un discreto numero di presenze nella nazionale spagnola U16 e che già due anni fa si mise in mostra davanti agli occhi dei tanti osservatori presenti al memorial Cristina Varani, torneo riservato ai giovani di 13 anni: in quella occasione s’impose nella classifica marcatori realizzando 19 reti in appena 6 partite.

Il Barça, che lo prese tre anni fa dal Granada vincendo la concorrenza del Real Madrid, avrebbe voluto farlo crescere ancora, magari cedendolo in prestito per consentirgli di farsi le ossa.

Ma Moreno si sarebbe lasciato convincere dal progetto della Juventus, che lo accoglierà quest’estate sperando di aver centrato un importante colpo in chiave futura.

YouTube, Pablo Moreno: il nuovo baby fenomeno della Juventus