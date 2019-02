TORINO – Serie A, anticipo del sabato del campionato italiano di calcio. Juventus-Parma 1-0, gol: Cristiano Ronaldo 35′.

Juventus-Parma 1-0, gli highlights della partita

45′ La Juventus ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Il Parma è partito bene e ha messo in difficoltà i bianconeri con delle grandi giocate di Gervinho ma i bianconeri sono usciti alla distanza e hanno legittimato il vantaggio colpendo prima un palo con Khedira e trovando l’1-0 con Cristiano Ronaldo su assist di Blaise Matuidi.

35′ Juventus in vantaggio. Poco dopo il palo colpito da Sami Khedira, Cristiano Ronaldo ha portato avanti i bianconeri con un gol dei suoi. Il fuoriclasse portoghese ha ricevuto palla da Blaise Matuidi e ha calciato dal centro sinistra beffando un incerto Sepe. Il portiere del Parma ha toccato una conclusione che non sembrava imparabile ma non è riuscito a togliere il pallone dalla rete.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Emre Can, Bentancur, Dybala, Kean, Bernardeschi.

Allenatore: Allegri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

A disposizione: Bagheria, Frattali, Dimarco, Gazzola, Gobbi, Dezi, Machin, Stulac, Ceravolo, Davordzie, Siligardi, Sprocati.

Allenatore: D’Aversa.

