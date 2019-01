BOLOGNA – Moise Kean più forte del razzismo. Il giovane prodigio del calcio italiano, è stato il primo classe 2000 ad esordire in Nazionale, ha segnato il gol del 2-0 dopo un avvio di partita reso ostico da ripetuti cori e buu razzisti intonati da alcuni tifosi del Bologna nei suoi confronti.

La curva del Bologna fa i “buu” odiosi e vergognosi a #Kean . Ora esigo indignazione generale. Non se ne può più. #BolognaJuve #BolognaJuventus

Moise Bioty Kean da Vercelli a 18 anni vi ha appena mostrato come si reagisce ai buuu razzisti

Segnalo che a Bologna c’è lo sciopero del tifo tranne che per gli ultrà di estrema destra e che quattro stronzi hanno fatto gu-gu a Kean. Non ho prove del nesso, ma non lo escludo. #BolognaJuve

— Luca Bottura (@bravimabasta) 12 gennaio 2019