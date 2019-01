BARCELLONA (SPAGNA) – Barcellona e Sassuolo hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione/cessione a titolo di prestito di Kevin-Prince Boateng. L’accordo, spiega una nota sul sito del club italiano, prevede un diritto di opzione a favore del Barcellona per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per l’importo di euro 8 milioni di euro. Nella nota i due club danno il benvenuto ed il saluto con un grande ringraziamento a Kevin-Prince Boateng per la professionalità dimostrata, nella circostanza ed in questi mesi.

Boateng scaccia le polemiche: “Quando dissi di preferire il Real? Non mi piace parlare di questo…”

Kevin Prince Boateng ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport: “Al Barcellona non puoi dire di no, ma ringrazio il Sassuolo, non è facile lasciare questo gruppo”.“Se sono emozionato? Certo, vado nel club più grande al mondo, ma anche un po’ triste, era importantissimo salutare tutti, ho tanto rispetto per questa società”.“Non parlo di queste cose, non mi piacciono. Segnare nel “Clasico”? Magari…”.