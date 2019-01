Louisiana (Stati Uniti) – C’era tanta attesa all’Horseshoe Casino Riverdome, in Louisiana per il big match di MMA (arti marziali miste) tra Jonathan King e Chris Williams ma l’incontro è terminato subito, al primo affondo, per un gravissimo infortunio subito da Jonathan King.

King ha colpito Chris Williams con un calcio ma, invece di provocare danni all’avversario, si è spezzato l’arto inferiore. Come se avesse colpito del marmo.

L’arbitro non ha potuto fare altro che interrompere immediatamente l’incontro tra la delusione generale del pubblico. Pronto l’intervento del personale medico. King è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a tibia e perone e ha fatto sapere, attraverso Instagram e Facebook, che l’operazione è andata a buon fine. I suoi fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Video da YouTube e Instagram, il grave infortunio subito da King