SAN PIETROBURGO (RUSSIA) – A pochi giorni dalle fine del 2017, il centravanti dello Zenit Kokorin si è divorato il gol più clamoroso dell’anno.

L’attaccante è stato messo davanti alla porta vuota da una grande giocata dell’argentino Rigoni ma invece di insaccare in rete ha calciato alto sopra la traversa della porta sguarnita.

A causa del suo errore, lo Zenit di Roberto Mancini non è andato oltre allo zero a zero contro il Futbol’nyj Klub Terek.

Video YouTube