MILANO – Il “Toro” sta tornando. Lautaro Martinez ha smaltito l’infortunio ed è tornato disponibile per Inter-Roma, partita di cartello del sabato prima di Pasqua. Contro Genoa, Atalanta e Frosinone, Lautaro Martinez è stato sostituito dal rientrante Mauro Icardi. Maurito non ha convinto, ha segnato solamente un gol su calcio di rigore e ha mostrato una condizione fisica approssimativa.

Lautaro Martinez, il suo rendimento è superiore a quello di Icardi.

Il rendimento di Icardi è stato inferiore a quello di Lautaro Martinez prima che il “Toro” si infortunasse. Non a caso, Lautaro ha preso il posto di Mauro Icardi anche con la Nazionale Argentina dove ha segnato già due gol in appena sei partite. Sono attaccanti con caratteristiche tecniche molto diverse ma entrambi amano giocare nel ruolo di centravanti. Con la maglia dell’Inter, Lautaro ha già segnato 9 gol in 30 presenze (non tutte da titolare).

Martinez è andato a segno in tre delle quattro competizioni dove è stato impiegato. Ha segnato 1 gol in Europa League, 2 gol in Coppa Italia e 6 gol nel campionato italiano di calcio di Serie A. E’ rimasto a secco solamente in Champions League (un po’ come lo juventino Kean che ha segnato in campionato e Coppa Italia ma non è riuscito a marcare reti in Champions League). In uno degli ultimi allenamenti prima di Inter-Roma, Lautaro ha segnato un gol da applausi in allenamento. Ecco il video con la sua rovesciata da YouTube.