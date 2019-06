RIO DE JANEIRO – L’Argentina soffre, ma alla fine riesce a ottenere la qualificazione per le semifinali della Copa America. L’Albiceleste, sul terreno dello stadio Maracana di Rio de Janeiro, ha battuto 2-0 il Venezuela che si è rivelato un avversario più tosto del previsto. La squadra allenata da Lionel Scaloni, pur non potendo contare su un Messi al top, ha sbloccato il punteggio dopo soli 10′ di gioco, grazie a un geniale colpo di tacco dell’interista Lautaro Martinez (video da YouTube in fondo all’articolo).

Dopo aver rubato il posto a Mauro Icardi nell’Inter, Lautaro ha rubato la scena a Maurito anche in Nazionale. L’attaccante, schierato in coppia dall’inizio con Sergio Aguero, ha rappresentato un pericolo costante per gli avversari, che hanno davvero faticato per arginarlo.

Nella ripresa Lautaro ha scheggiato la traversa, con un gran tiro, sfiorando il raddoppio; il Venezuela ha cercato di organizzare qualcosa che somigliasse a un forcing, ma raramente si è reso pericoloso dalle parti di Armani. Nel momento di maggior pressione della squadra di Rafael Dudamel è arrivato il raddoppio argentino, che ha reso il finale meno complicato per l’Albiceleste.

Ci ha pensato Giovani Lo Celso, punto di forza del Betis Siviglia, a battere il portiere Farinez al 29′ della ripresa. Il 2-0 ha chiuso di fatto il match, anche se il Venezuela fino alla fine ha cercato di dimezzare lo svantaggio.

L’Argentina si guadagna così una semifinale stellare contro i padroni di casa del Brasile: appuntamento alle 2,30 di mercoledì 3 luglio per una sfida che può entrare nella storia, non solo della Copa America (fonte Ansa).

Il video da YouTube con il gol di tacco segnato da Lautaro Martinez nel corso della partita di Coppa America tra Argentina e Venezuela. Grazie a questo successo, la Nazionale Argentina affronterà il Brasile in semifinale. In palio, un posto nella finalissima della Coppa America 2019.