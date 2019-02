ROMA – Anticipo del giovedì del campionato italiano di calcio di Serie A (classifica), Lazio-Empoli 0-0.

Lazio-Empoli, le azioni chiave della partita

14′ Dopo sette minuti di sterile possesso palla, la Lazio riesce ad andare al tiro con Senad Lulic. Il calciatore bosniaco calcia dalla sinistra ma Provedel blocca senza troppi problemi. Ancora sostanziale equilibrio allo Stadio Olimpico.

7′ La prima occasione da gol è stata creata dall’Empoli. Ciccio Caputo sfrutta un errore in impostazione di Bastos per calciare a rete. La sua conclusione è potente ma centrale, Strakosha riesce a bloccare in due tempi.

Le formazioni ufficiali della partita

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic, Leiva, Berisha, Lulic; Correa, Caicedo. A disp. Proto, Guerrieri, Durmisi, Patric, Kalaj, Zitelli, Luiz Felipe, Jordao, Marusic, Cataldi, Badelj, Neto. All. Inzaghi.

INDISPONIBILI: Wallace, Lukaku, Immobile, Luis Alberto

SQUALIFICATI: Parolo

DIFFIDATI: Immobile, Luis Alberto, Leiva

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. A disp. Perucchini, Saro, Antonelli, Rasmussen, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Acquah, Brighi, Ucan, Mchedlidze, Oberlin. All. Iachini.

INDISPONIBILI: Dragowski, Capezzi, La Gumina

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Bennacer, Maietta, Capezzi, Silvestre

ARBITRO: Chiffi (sez. Padova)

ASSISTENTI: Preti e Di Iorio

IV UOMO: Nasca

VAR: Orsato

AVAR: Di Vuolo.

