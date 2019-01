ROMA – Posticipo della ventunesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, Lazio-Juventus 1-2, gol: Emre Can autogol al 59′, Cancelo 73′ e Cristiano Ronaldo su rigore 88′. Colpo grosso della Juventus sul campo della Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri si è imposta in rimonta grazie a un finale di partita brillante e si è portata a +11 sul Napoli mettendo una seria ipoteca sullo scudetto.

Ma prima della gioia, tanta sofferenza per i bianconeri. La Lazio ha giocato una grande partita dominando la gara per più di un’ora. Immobile ha sciupato due grandi occasioni da gol. Nella prima circostanza, ha calciato debolmente e Rugani ha avuto la possibilità di salvare sulla linea di porta. Nella seconda occasione da gol, ha sparato alle stelle davanti a Szczesny. Occasioni da gol che sono state l’anticipo del vantaggio biancoceleste che è arrivato al 59′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della Lazio, Emre Can ha anticipato sia Chiellini che Parolo e ha segnato di testa nella sua porta.

A questo punto la Juventus non si è arresa ma ha saputo reagire da grande squadra anche grazie a dei cambi azzeccati da Allegri. Il tecnico livornese ha tolto gli spenti Matuidi e Douglas Costa per inserire in campo Bernardeschi e Cancelo.

Il primo, Bernardeschi, è entrato in maniera decisiva su entrambi i gol. Ha servito i cross che poi hanno portato alle marcature bianconere. Nella prima rete, su cross di Bernardeschi Dybala ha calciato di prima intenzione, Strakosha ha respinto sui piedi di Cancelo che non ha potuto sbagliare da due passi. Nel secondo gol, su cross di Bernardeschi Cancelo è stato steso da Lulic e Guida ha assegnato il rigore alla Juventus. Dagli undici metri non ha sbagliato Cristiano Ronaldo.

Lazio-Juventus 1-2, gli highlights della partita

87′ Rigore assegnato alla Juventus per una trattenuta di Senad Lulic ai danni di Joao Cancelo. Dagli undici metri non ha sbagliato Cristiano Ronaldo. Conclusione potente e centrale.

Simmmmmmmmm! Melhor do mundo CR7. pic.twitter.com/r6VBN6IYeW — cê ta doido Zeiro (@cetadoidozeiro) 27 gennaio 2019

Pareggio della Juventus al 73′. Cross di Bernardeschi dalla sinistra, parata di Strakosha sul tiro di Dybala e tap in vincente di Joao Cancelo.

Lazio in vantaggio al 59′, Emre Can ha segnato nella sua porta nel tentativo di anticipare Parolo sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della Lazio.

Mano di Wallace ma l’arbitro non ha assegnato il rigore optando per l’involontarietà

#LazioJuve, al 35esimo #Wallace si “autospazza” il pallone sul braccio cercando un intervento in anticipo (📸 SkySport). Braccio largo si, ma il giocatore era in caduta. Silent check e si prosegue.#laziojuventus #SkySerieA pic.twitter.com/sNlMqqHmFw — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) 27 gennaio 2019

Leonardo Bonucci lascia il campo per infortunio, al suo posto è entrato Giorgio Chiellini

FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Durmisi, Silva, Berisha, Cataldi, Badelj, Murgia, Neto, Caicedo.

All.: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

A disp.: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Cancelo, Spinazzola, Fagioli, Kean, Bernardeschi.

All.: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Guida (sex. Di Torre Annunziata)

Ass.: Carbone, Di Liberatore

IV uomo: Abbattista

V.A.R.: Aureliano

A.V.A.R.: Del Giovane.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.