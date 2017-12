COLONIA (GERMANIA) – Leon Goretzka, stella della Nazionale Tedesca, ha perso la testa e ha colpito un avversario con una testata nel corso della partita di Bundesliga tra Schalke 04 e Colonia.

L’arbitro lo ha graziato e il calciatore ha proclamato la sua innocenza al termine del match:

“Era proprio accanto a me. Se avesse ritenuto il mio gesto volontario, credo che sarei stato subito espulso. Volevo semplicemente rialzarmi in maniera veloce. Non mi chiamo Zinedine Zidane”

VIDEO da YouTube.