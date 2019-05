LIVERPOOL – Il Liverpool ha ribaltato lo 0-3 di Barcellona, ha vinto 4-0 contro i blaugrana ad Anfield, senza le stelle Salah e Firmino, e si è qualificato per la finalissima di Champions League. Al termine di questa impresa, Klopp ha svelato un segreto ai giornalisti presenti, ecco cosa aveva detto ai suoi calciatori prima della partita: “E’ una impresa impossibile per tutti meno che per voi. Solo voi potete farcela”.

Klopp: “Una notte veramente speciale. Solo i miei ragazzi potevano farcela”.

“E’ veramente, veramente, veramente speciale questa notte per me. Io ne ho vissute altre, ma questa volta è tutto diverso. Se me lo avessero chiesto alla vigilia, avrei detto che c’erano poche possibilità di passare; lo avevo detto anche ai ragazzi, avevo anche detto che proprio loro però potevamo farcela”.

Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la straordinaria vittoria per 4-0 sul Barcellona, che è valsa la qualificazione per la finale di Champions, parlando a Sky Sport. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

“E’ strano, speciale – ha aggiunto il tecnico tedesco -. Dopo la partita i giocatori non riuscivano quasi a sorridere, così come il pubblico, c’era incredulità: abbiamo vinto contro il Barcellona, ma avremmo dovuto farlo senza Salah e senza Firmino. Farlo così è una vittoria di altissimo livello”.

Video dal canale YouTube ufficiale di Sky Sports. L’allenatore tedesco ha parlato dell’impresa compiuta dal suo Liverpool senza due fuoriclasse assoluti come Mohamed Salah e Bobby Firmino.