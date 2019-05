LIVERPOOL – Il Liverpool ha compiuto una delle imprese più incredibili della sua storia e ha voluto festeggiarla insieme ai suoi tifosi, sotto la curva. Dopo aver vinto 4-0 contro il Barcellona, ribaltando il 3-0 della gara di andata, i calciatori del Liverpool sono andati sotto la curva per ascoltare in silenzio il coro da brividi intonato dai tifosi dei Reds: You’ll Never Walk Alone. Uno dei cori più belli in assoluto, tra i più celebrati sul web.

Liverpool-Barcellona 4-0, una impresa straordinaria con due eroi per caso.

I Reds non sembravano avere possibilità perché dovevano segnare quattro gol ad una delle squadre più forti del mondo senza subirne. E non solo, doveva fare tutto questo senza le due stelle della squadra: Mohamed Salah e Bobby Firmino. Quante possibilità c’erano di passare il turno? Quasi zero. Quasi, perché il Liverpool ha sfruttato al meglio tutte le azioni della partita ed è riuscito in questo incredibile miracolo sportivo.

I migliori in campo, sono stati due eroi per caso. Origi, centravanti di riserva alle spalle del già citato Firmino, e Wijnaldum, centrocampista olandese che era partito dalla panchina. Hanno segnato due gol a testa e hanno regalato al Liverpool la finalissima di Champions League.

Il video dal canale YouTube “This is Anfield”. I calciatori del Liverpool vanno sotto la curva per festeggiare l’accesso alla finalissima di Champions League. Il coro dei tifosi del Liverpool è da brividi.