LIVERPOOL (INGHILTERRA) – La prima sconfitta del Manchester City è clamorosa, perché arriva dopo 20 vittorie e 2 pari. Ma la squadra allenata da Pep Guardiola ha avuto il merito di non mollare fino alla fine e, da un possibile naufragio ad Anfield road, ha rischiato la clamorosa rimonta, da 4-1 a 4-4. Alla fine i ‘Reds’ di Juergen Klopp vincono 4-3, ma hanno visto i fantasmi fino alla fine.

Ha aperto la saga del gol al 9′ il gallese Oxlade-Chamberlain, ma i ‘Citizens’ hanno pareggiato al 41′, con un gran gol di Sane, che ha fulminato sul primo palo Karius, sostituto di Mignolet.

Nella ripresa show del Liverpool, in gol con Firmino al 14′, mentre il 3-1 è arrivato poco dopo (17′) con Mane. L’ex romanista Salah ha calato il poker, con un delizioso pallonetto, dopo un rinvio sbilenco del portiere Ederson, stranamente impreciso coi piedi.

Nel finale Bernardo Silva ha riaperto il match, mentre Gundogan ha realizzato al 50′ l’inutile 3-4. Un ko indolore per il City che resta in vetta a +15 sullo United, in campo domani sera con lo Stoke.