LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Un finale palpitante, incredibile: poteva vincere il Tottenham (86′), poi avrebbe potuto prevalere il Liverpool (91′), alla fine il rigore di Harry Kane (95′) ha messo tutti d’accordo ad Anfield dove i Reds e gli Spurs hanno pareggiato 2-2. Una partita, al di là del finale pazzesco, comunque spettacolare, apertasi con i padroni di casa in vantaggio con Salah, raggiunti solo all’80’ del keniota Wanyama, prima del finale al cardiopalma con Kane che esalta Karius tirandogli addosso il rigore dopo un fallo contestato dai Reds.

In pieno recupero è ancora Salah a far impazzire Anfield con una serpentina che sembra regalare i tre punti ai padroni di casa, ma gli Spurs non ci stanno e proprio sull’ultima azione trovano un altro rigore (stavolta netto) che Kane stavolta non sbaglia, fissando il risultato finale sul 2-2.

In classifica, il Liverpool resta terzo con 51 punti, davanti a Chelsea (50) e Tottenham (49), ma dietro alle due squadre di Manchester, il City primo con 69 punti e lo Utd secondo con 56.

Video YouTube.